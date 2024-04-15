Fethiye açıklarında batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve içerisinde düzensiz göçmen bulunan can salının battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler tarafından yarı batık durumda tespit edilen can salından ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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