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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 12:56:00

Ferhat Göçer Cumhuriyet için okudu

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Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyetin 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı.

"Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganı ile yayınlanan filmde Ferhat Göçer, 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' türküsünü seslendirdi. 

Etiketler : Türkiye ihracatçılar Meclisi TİM Ferhat Göçer Cumhuriyet
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