Felaketten acı dolu boşluğa...

Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. 6 Şubat'ta en fazla yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri afetin 6. ayında havadan görüntülendi. Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile yeni görüntüler karşılaştırıldığında kent merkezleri ve ilçelerdeki büyük boşluklar felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

K.MARAŞ 6 ŞUBAT / 6 AĞUSTOS

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 53 bin 35 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı, 57 bin 702 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. 20 bin 461 iş yerinin de yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği kentte enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Deprem konutları da hızla yükseliyor.

HATAY 6 ŞUBAT / 6 AĞUSTOS

Hatay'da 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında kentteki yıkımın boyutu ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu afette 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi. Kentte ağır hasarlı binaları yıkma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN 6 ŞUBAT / 6 AĞUSTOS

Depremin etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da 5 bin 953 bağımsız bölüm yıkılırken 20 bin 201 bağımsız bölüm ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Ticarethanelerin de büyük zarar gördüğü kentte işletmelerin yüzde 70'i yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olarak belirlendi. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP 6 ŞUBAT / 6 AĞUSTOS

Depremlerde Gaziantep Nurdağı'nda 2 bin 14, İslahiye'de 1433 olmak üzere kent genelinde 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep genelinde 4 bin 60 bina yıkılırken 21 binin üzerindeki bina ise acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. En çok can kaybının yaşandığı ilçeler olan Nurdağı ve İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan büyük boşluklar dikkat çekti.

MALATYA 6 ŞUBAT / 6 AĞUSTOS

Malatya'da 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293'ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. 35 bin 680 ağır hasarlı binanın bulunduğu Malatya'da şu ana kadar ihalesi yapılan ağır hasarlı 29 bin 764 binadan 2 bin 690'ı yıkıldı. Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında da ağır hasar oluştu.

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