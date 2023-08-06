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06 Ağustos 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 09:00:00

Devlet vatandaşın yaralarını sarıyor! 16 bin 601 esnafa 4.1 milyar kredi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Devletin tüm kaynakları depremzedeler için seferber edildi. Esnaf için 4.1 milyar lira kredi verildi, vergi borçları ertelendi. Bir yandan deprem konutları yükselirken diğer yandan geçici barınma için kira desteği sağlandı.

Afetzede çiftçilere 8.8 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı.

15 bin personel ve 5 bin makine-ekipman bölgeye sevk edildi.

3 bin orman köylüsünün kredi borçları faizsiz 31 Aralık'a ertelendi.

198 bin 371 işletmeye toplam 1 milyar 373 milyon lira yem desteği, 10 bin 604 işletmeye 101,4 milyon lira besleme amaçlı şeker yardımı, 1500 işletmeye 340,5 milyon lira küçükbaş desteği ödendi.

Balıkçı gemisi sahiplerine 60 bin liraya kadar destek verildi.

Et ve Süt Kurumu stoklarındaki 290 bin et konservesini sevk etti, 7 ton süt ürünü dağıtımı yapıldı.

Felaketten acı dolu boşluğa

YAKININI KAYBEDENE 100 BİN LİRA

TMO tarafından 3 bin 786 ton un, 1435 ton pirinç, 1453 ton kırmızı mercimek, 1510 ton ayçiçek yağı, 700 ton kavrulmuş iç fındık, 156 ton fındık kreması, 982 ton kuru üzüm, 450 ton üzüm pekmezi, 20 ton fındık ezmesi hibe edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini 400 milyar liraya çıkardı.

Her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin lira bütçe ayrıldı.

Konteynerler dışında barınanlara aylık 3-5 bin lira kira verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira ödendi.

Esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz, 60 ay vadeli, faizinin yarısını Bakanlığın karşıladığı yüzde 7,5 faizli kredi imkanı sağlandı.

Vergi borçları 24 ay süreyle taksitlendirildi.

Esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından, 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve 250 bin lira limitli faiz indirimli kredi kullandırıldı. Bu kapsamda 30 Haziran itibarıyla afet bölgesindeki illerde 16 bin 601 esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi tutarı 4 milyar 110 milyon 704 bin liraya ulaştı. Halkbank'tan kullandıkları faiz indirimli kredilerin taksitler i6 ay ertelendi.

İşverenlerin mevcut prim borçları 29 Aralık'a ertelendi.

31 Temmuz'da sona eren mücbir sebep hali 30 Kasım 2023'e kadar uzatıldı.

ADIYAMAN'DA KONTEYNER ÇARŞI

Adıyaman'da esnaf için 36 noktada 700 konteyner kuruldu. Esnaf yeniden işine döndü.

KALICI KONUTLAR YÜKSELİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedeler için 4 bin, Adana'da da 1682 konutta çalışmalar sürüyor. Kentte toplamda 12 bin 243 konut inşa edilecek. Adana'da ise toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla afetzedeler evlerine kavuşacak. Gaziantep'te de 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sürüyor. Tamamlanan ilk köy evlerinin teslimine Ramazan Bayramı'nda başlanan kentte, ilk deprem konutlarının da ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

ADANA

GAZİANTEP

Etiketler : deprem esnaf kredi vergi borcu konut depremzede
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