VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ ve çevresi bir yılda şantiyeye dönüştü
Rus bombardıman uçakları devreye girdi
Bayraktar TB2 korkusu!
Euronews Türkçe'nin 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
Bakan Koca'dan nöbet talimatı
Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı
Geri sayım başladı! Balistik füzelerden koruyacak
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye davet
Türk dünyası resmen birleşiyor!
Türkiye konumunu güçlendiriyor!
Türkiye'den komşuya videolu cevap
"Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı"
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
İstanbul'dan dünyaya su mesajı
En çok TikTok indirildi
AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak
"ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı"
Sırp muhabir "soykırım yok" dedi... Bu sözlerle tepki gösterdi
CHP'li belediyede büyük skandal!
Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...
10 Kasım Atatürk'ü anma günü
10 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00

Euronews Türkçe'nin 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı

ABONE OL

Euronews Türkçe'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde yayımladığı haber, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye'de yayın yapan Fransa merkezli uluslararası medya kuruluşu Euronews, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir habere imza attı.

Euronews Türkçe'nin paylaştığı haberde, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü de yanlış hesaplanmış durumda.

İşte atılan o tweet:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi?"

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Atatürk'ü hastalıklarıyla gündeme taşıyan söz konusu habere sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

Euronews Türkçe, gelen tepkiler üzerine söz konusu Twitter paylaşımını sildi, haberi de yayından kaldırdı.

Etiketler : Euronews Türkçe Mustafa Kemal Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"Üçüncü şahıslar yok"

"Üçüncü şahıslar yok"
Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı
Menemenler Kaan'dan

Menemenler Kaan'dan
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor

Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
Seda gitti Meryem geldi

Seda gitti Meryem geldi
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Sevgilisini bırakıp kaçtı

Sevgilisini bırakıp kaçtı
Senaryoları değerlendiriyor

Senaryoları değerlendiriyor
Kolombiya yolcusu

Kolombiya yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER