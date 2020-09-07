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07 Eylül 2020 Pazartesi 13:19:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 13:19:00

Eskişehir'de bir sitede 200 kişi karantinaya alındı

Kaynak: AA

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Eskişehir'de bir apartman görevlisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 5 blokta yaşayan yaklaşık 200 kişi karantina altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde 5 bloktan oluşan sitenin görevlilerinden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Görevli ve ailesi dahil 200 kişinin yaşadığı site karantinaya alınarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.

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