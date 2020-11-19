AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.



AA'da yer alan habere göre, anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.