AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi

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19 Kasım 2020 Perşembe 16:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 16:53:00

Eşi ve kızı koronaya yakalanan AYM Başkanı Zühtü Arslan karantinaya girdi

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AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

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