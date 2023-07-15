Eridik bittik

Termometreler İstanbul'da 34, Antalya'da 46 dereceyi gösterdi, vatandaşlar serinleyecek yer aradı. Yurt genelinde şehir meydanları tenha görüntülere sahne olurken, sahiller dolup taştı. Zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Türkiye'de bu hafta "uzun yıllar sıcaklık rekorları" kırılması beklenirken dün korkulan oldu. Tüm yurtta hissedilen 'El Nino' sıcakları vatandaşları serinleyecek yer arayışına itti. Bunaltan hava sıcaklığına çözüm olarak ilginç uygulamalar yapan da vardı, kimi kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinledi, kimi de şemsiyeyle yürüyerek kendini korumaya çalıştı.

ÜSKÜDAR SAHİLİ DOLDU TAŞTI

İstanbul'da termometreler 34 dereceyi gösterirken, Üsküdar sahiline gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı.

AKOM'DAN ÇÖL SICAKLARI UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sıcaklar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 13-14 Temmuz tarihlerinde gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak" denildi.

ADANALI FIRINCIDAN CEHENNEM BENZETMESİ

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da 'El Nino' sıcakları etkisini gösterirken, 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı. Fırıncılardan Can Delibalta, "Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi" dedi.

LEYLEKLER FUTBOL SAHASINDA SERİNLEDİ



ANTALYA Manavgat'ta daha önce bir elektrik direğini mekan edinen leylekler, bu yıl dünyaya gelen 2 yavrularıyla birlikte sıcağın etkisinden kurtulabilmek için Sarılar futbol sahasında çimlerin sulanmasını fırsat bildi. Görevlinin hortumla su sıkması karşısında suyun altına koşan leylekler, hortumun yere bırakılmasıyla birlikte suyun toplandığı yerde serinlemenin keyfini yaşadı.

JANDARMA SAHİPSİZ HAYVANLARI UNUTMADI



Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ), asayiş ve trafik ekipleri, artan hava sıcaklıklarında doğadaki hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak maksadıyla belirli yerlere su ve mama bıraktı.

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN 40 DERECE



Güneydoğu'da da sıcak hava etkili oluyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı. Her iki kentte bunalanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelikleri altında serinlemeye çalıştı.