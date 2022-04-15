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15 Nisan 2022 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 19:40:00

Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi

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Eren ve Eren-Kış operasyonlarında, toplam 339 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 421 mayın-EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

"1 EKİM'E KADAR 9 BİN 159 OPERASYON PLANLANDI"

Eren-Kış operasyonlarının ardından bugün İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka operasyonlarına, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve bölücü terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak."

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonları" 15 ayrı bölgede gerçekleştirildi, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 1058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1961 kg. esrar, 3 bin 220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında toplam 339 terörist etkisiz hale getirildi

08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen "Eren-Kış Operasyonları" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-yaz Abluka Operasyonları başlatıldı.

Abluka Operasyonlarıyla, teröristler üzerlerindeki baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek.

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek ilkbahar-yaz döneminde, jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun gerçekleştirilmesi planlandı.

Etiketler : Şehit Eren Bülbül Operasyon
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