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26 Ekim 2020 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 14:53:00

Engelleri hedefle aşacak

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Omurilik felci nedeniyle 6 yıl önce bedensel engelli olan Miray Vildan Sakallı'nın hayatı, yolda karşılaştığı Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'in "Okçuluk sporu yapar mısın" teklifiyle değişti. 'Yürüme hayalimi gerçekleştiremiyorum ama hedefi vurup şampiyonluklar alacağım" diyor.

HİÇ TANIMADIĞI BİRİ GELDİ

Düzce'de yaşayan 29 yaşındaki Miray Vildan Sakallı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Bölümü'nü bitirmesinin ardından omurilik felci sonucu ayaklarını kullanamaz hale geldi. Miray, kent merkezinde dolaşırken yanına gelen ve hiç tanımadığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'in "Okçuluk sporu yapar mısın" teklifine "evet" dedi. Bir ay önce antrenmanlara başlayan Miray, performansıyla şaşırttı.

VARLIĞIMIZI KANITLAMALIYIZ

Haftada 4 gün antrenmanlarını aralıksız sürdüren Miray, hedef olarak ise öncelikle Türkiye daha sonrada dünya şampiyonluğu koydu. Miray "Engelli arkadaşların evden dışarı çıkıp kendi varlıklarını kanıtlamalarını isterim. Hedefler koyduk bir yola başladık. Hastalığım konusunda yürümeyi başaramadım. Mücadele ettim, başaramadım. Okçuluk açısından ise sonucunu getireceğim. Önce Türkiye sonra da dünya şampiyonu olacağım" dedi.

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