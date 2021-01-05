  • BIST
    1489.56
  • Dolar
    7,3934
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    463,4950
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 ölümleri artıyor
Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var
Emine Erdoğan: Dünya hepimizin ortak evi! Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
2020'de internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne tehlikeli çağrı! Yazışmalar deşifre oldu
Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
O operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan flaş SMA talimatı: Devlet karşılayacak
Mavi Vatan'da yeni sayfa açacak Türk füzesi
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Kenan İmirzalıoğlu'nun önceliği ailesi
Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş
Demet Akalın indirime gitti
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi
Şampiyon şef Serhat!
Tarık Mengüç ayda 50 bin TL kazandı
Enis Arıkan'ın küsmeleri bile dijitalden
Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi! Bebek bekliyoruz
Çirkin erkekler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in peşinde
Mehmet Ali Erbil'den iki yıl sonra ilk tıraş
Hülya Avşar Yaş 19 dizisi seti öncesi kar tatiline çıktı
Serdar Ortaç evlilik için Seçil Gür'ü bekliyor
Ihlamur sadece gribe çare değil
Göz kontağı kurmak iletişimin bir parçası
05 Ocak 2021 Salı 19:15:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 19:15:00

Emine Erdoğan: Dünya hepimizin ortak evi! Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu bilinçle su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Bir A4 kağıdın üretimi için ortalama 10 litre su harcanıyor. Tek bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 bin litre su kullanılıyor. Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alanın çölleştiğini biliyor muydunuz?" mesajlarının yer aldığı videoya da yer verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan Su kaynakları gündelik yaşamı
Serdar Ortaç'a 50 liralık dua

Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
43 bin liralık şıklık

43 bin liralık şıklık
Çocuklar gibi şen

Çocuklar gibi şen
Galibiyet şarkısı Hadise'den

Galibiyet şarkısı Hadise'den
58 yıldır böyle bir set görmedim

58 yıldır böyle bir set görmedim
Farah'tan İnci itirafı

Farah'tan İnci itirafı
Orhan Baba da aşı olacak

Orhan Baba da aşı olacak
Yılın ilk reklamını kaptı

Yılın ilk reklamını kaptı
Yeni yılda Serenay'ı sildi

Yeni yılda Serenay'ı sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER