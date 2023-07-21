Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.