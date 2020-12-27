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27 Aralık 2020 Pazar 09:51:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 11:31:00

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem

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Elazığ'da 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durum değerlendirmesi yaptı. 5.3 şiddetindeki deprem Malatya'da da hissedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığını aktardı.

Elazığ'daki depremle ilgili son dakika haberleri üst üste geliyor. AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor."

AÇIKLAMA GELDİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

A Haber yayınına bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ilk tespitlere göre olumsuzlukların olmadığını söyledi. Yırık, 'Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

Etiketler : elazığ deprem son dakika
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