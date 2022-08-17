Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.