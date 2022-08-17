Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.
Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.
Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
- Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama
- Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
- İmamoğlu'ndan Rum Vakfı Başkanı'na ‘ayar'!
- Bakan Koca'dan yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalar
- Bakan Soylu: Türkiye, 1999 depreminden ders çıkardı
- Bağ evinde yakalanan FETÖ firarisi eski kaymakam tutuklandı