VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Gereksiz ilaç kullanımı arttı
ABD Başkanı Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik yasayı imzaladı
Sara atakları beyin tümörü habercisi olabilir
İmamoğlu'ndan Rum Vakfı Başkanı'na ‘ayar'!
Dişleri süt içerek koruyun
Fed'den bankalara kripto varlıklara ilişkin uyarı
Bakan Koca'dan yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalar
AFAD ekipleri seferber oldu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
Finlandiya, Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor
Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek
Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası'nı imzaladı
Fed'den bankalara kripto varlıklara ilişkin uyarı
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
ABD, batısındaki kuraklığa çözüm için su kullanımına yeni kısıtlamalar getirdi
Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı
Bakan Soylu: Türkiye, 1999 depreminden ders çıkardı
Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle Yangzı Nehri'nde su miktarı 157 yılın en düşük seviyesinde
BM: Guterres, Erdoğan ve Zelenskiy, Lviv'de görüşecek
17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:49:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:18:00

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Etiketler : afad elazığ deprem
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor
Talia Ceyda'ya benziyor

Talia Ceyda'ya benziyor
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Aile keyfi

Aile keyfi
Küskün Merve

Küskün Merve
Yeni ikili

Yeni ikili
Ben sadece eleştirimi yaptım

Ben sadece eleştirimi yaptım
Programındaki hikayeleri kaleme alacak

Programındaki hikayeleri kaleme alacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes