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06 Mart 2021 Cumartesi 23:14:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 23:14:00

Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'da salgın tedbirlerine aldırış etmedi

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Yurt genelinde virüs salgını mücadelesi devam ederken Tekirdağ'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki heyet ile birlikte şehrin pek çok noktasında kalabalık bir şekilde hareket etti. İmamoğlu, uğradığı yerlerde adeta salgın yokmuş gibi görüntüler verdi. Ortaya çıkan manzara karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar arasında toplum sağlığının dikkate alınmadığı yönünde tartışmalar başladı.

Yurt genelinde virüs salgını ile mücadele yoğun bir şekilde sürerken, beraberindeki bir heyet ile birlikte Tekirdağ'da bulunan ve pek çok noktada kalabalık bir şekilde hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı yerlerde adeta salgın yokmuş gibi görüntüler ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin yaptığı ziyaretler sırasında sosyal mesafenin neredeyse sıfıra indiği görülürken, birçok noktada da maske kuralına uyulmadığı gözlemlendi.

Salgının henüz çok etkili olduğu bir dönemde, tedbirlerin gözetilmediği, sokaklarda ve kapalı alanlarda bile tıka basa dolu bir görüntünün ortaya çıktığı böyle bir manzarayı pek çok Tekirdağlı da tepkiyle karşıladı. Manzara karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar arasında toplum sağlığının dikkate alınmadığı yönünde tartışmalar başladı.

Yeni açıklanan veriler doğrultusunda Tekirdağ'ın yüksek seviye riskli iller arasında olduğunun belirlenmesine rağmen, İmamoğlu'nun bu tarz bir ziyaret gerçekleştirmesinden doğan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Bununla birlikte İmamoğlu'nun ziyareti sırasında mağdur bir vatandaş Tekirdağ'ın CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı İmamoğlu'na şikâyet etti. Kalabalığın arasına dalan mağdur vatandaş, şikâyetini dile getirmeye çalışırken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu Tekirdağ CHP salgın
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