'Ekonomi yeniden yükselişe geçecek'

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçimden sonra partisinin ilk grup toplantısında, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevapları icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla vermekte kararlıyız” diyen Erdoğan, “Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı, ticareti, istihdamı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Türkiye'nin üretimdeki ve insan gücündeki potansiyelini, kabiliyetini bilenler ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları işte hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR

En kısa sürede kayıpların telafi edileceğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi artarak sürüyor. Hemen her gün ilgili kurumlarımız yeni yatımlarla ilgili görüşmeler yapıyor, programlar düzenliyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştıranlara fırsat vermiyoruz. G-20 zirvesi ve Çin ziyaretinden sonra bazı müjdeleri sizlerle paylaşacağıma inanıyorum. Ekonomide yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz.”

FAİZ VE ENFLASYON DÜŞECEK

Erdoğan, “Ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi günlük hayatında nasıl bunalttığını farkındayız. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde bunalan girişimcilerimizin, işadamlarımızın, esnafımızın ve çalışanlarımızın hangi sıkıntılar çektiğini de gayet iyi biliyoruz” diye konuştu. Bu sıkıntıları gidermek için ekonomiyi dengeye oturtmaya, kurdaki istikrarsızlığı gidermeye, faizleri düşürmeye, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeye ve istihdamı arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah bunların sinyalleri gelmeye başlamıştır” dedi.

GÖSTERGELER OLUMLU YÖNDE

Erdoğan, gereken tedbirleri aldıklarını, şoklara karşı dirençli, uluslararası rekabete karşı daha güçlü, sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi hedef alan programları uygulamaya soktuklarına işaret etti. Allah'ın yardımı ve milletin ferasetiyle yakında yeniden ekonominin yükselişe geçeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, “Haziran ayı itibarıyla her alanda göstergeler olumlu yönde bir yükselişi işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimden sonra partisinin ilk grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmak için bakanlık ve kurumların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevabı icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla vermekte kararlıyız” dedi.

AKDENİZ MESAJI: FRANSA, SEN KONUŞAMAZSIN

Doğu Akdeniz'le ilgili Fransa'nın söz söylemeye hakkı olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak olan her türlü doğal kaynağın adil şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar, Türkiye'nin bölgede attığı adımları kararlılıkla sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, “Burayla ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur, garantördür. Yunanistan konuşur, garantördür. İngiltere konuşur, garantördür ama Fransa, sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok” diye konuştu.

ÇİPRAS'IN AÇIKLAMALARI

Bu havzadaki petrol, doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var.” diyen Erdoğan, bu hakları korumak için Türkiye'ye ait hem arama tarama hem de sondaj gemilerinin faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

TSK TEDBİRLERİ ALDI

Bunun yanında TSK'nın gerekli tedbiri aldığını, almaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde sözde siyaset yapanlar, 'Bu noktada niçin böyle adımlar atıyoruz?' gibi eleştiriler yapıyorlar veya yapabilirler ama bunların öyle bir derdi, sıkıntısı yok. Bunların, benim Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımın hakkı nedir, bu haklar kendilerine veriliyor mu veya bu haklar konusunda bir hassasiyet var mı? Böyle bir dertleri yok ama derdimiz var.”

SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETE KÜSMEK YOK

Erdoğan, 'Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir' diye konuştu.

23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, gayrıresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik etti. Erdoğan, “İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Şu ana kadar yaşanan sürecin tamamen hukuki olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette biz Cumhur İttifakı adayı Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı milletine hizmet yolculuğunu milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür.

TEREDDÜTLER KALKTI

Kendisi bunca yıllık bilgisini, birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir.”

SİPARİŞLE KABİNE REVİZYONU OLMAZ

“Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız” diyen Erdoğan, konuyu sürekli gündeme getirmenin şık olmadığını söyledi.

Partisinin grup toplantısından sonra habercilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum” diye konuştu.

G-20 DÖNÜŞÜ MÜJDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, “Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurtdışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız” dedi. G-20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, “Tabii ki ağırlıklı” karşılığını verdi.

LİDERLERLE GÖRÜŞME

“Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?” sorusu üzerine de Erdoğan, “Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz” ifadesini kullandı.

S-400, EGEMENLİK HAKLARIMIZLA İLGİLİDİR

Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılamayı, kimseyle müzareke etmeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda olmadığını belirterek, “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız” dedi.

MEYDAN OKUDUK

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her alanda gelişen ve kalkınan Türkiye'nin, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya geldiğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Biz bu sınamalar karşısında geçmişte olduğu gibi pısırık davranmak, kabuğumuza çekilmek yerine hep meydan okumayı tercih ettik” diye konuştu.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

“S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz” diyen Erdoğan - “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız” ifadelerini dile getirdi.