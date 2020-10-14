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14 Ekim 2020 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 17:25:00

Dünya milli gururumuz SİHA'larımızı konuşuyor! Azerbaycan, haydut Ermenistan'a karşı kullanıyor...

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Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk İHA'larının başarısı dünya medyasında yankı buldu. Erivan'ın Türk İHA'ları için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedefleri vurmaya devam edeceğini vurgulayan uzmanlar, refah düzeyi yüksek Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini belirtti.

El Cezire'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı teknolojik üstünlüğü vurgulandı. Haberde, Türkiye'den alınan İHA'ların kullanıldığı harekatta, Ermenistan'ın çaresizliğine dikkat çekildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı harekat, dünya medyasının gündeminde.

Katar merkezli El Cezire, Karabağ'da teknolojik üstünlüğün Azerbaycan'da olduğunu yazdı.

Robin Forestier-Walker imzalı yazıda, Türk İHA'larının, Suriye ve Libya'dan sonra Karabağ'da aktif olarak kullanıldığının altı çizildi.

Türk İHA'ları tanıtılırken, bu tip araçların çatışmada belirleyici etkisi olduğu vurgulandı.

Yazıda görüşüne yer verilen Londra Üniversitesi'nden Rob Lee, Bayraktar TB2'nin hedef savunma sistemlerini yok ettiğini belirtti; "TB2'ler tepelerinde hedefi vurmak için fırsat bekliyor" dedi.

Lee, Erivan'ın TB2'ler için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedeflerini vurmaya devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan savunmasının aradan geçen yıllarda küçüldüğünü söyleyen Lee, refah düzeyi yüksek Azerbaycan'ın Türkiye, Rusya ve İsrail'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

RUSYA'NIN ERMENİSTAN'A DESTEĞİ

Rob Lee, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan silah yardımına da değindi.

Lee'ye göre Rusya, güç dengesinin Azerbaycan lehine değiştiğini 2016 yılında fark etti; Ermenistan'a bunu dengelemesi için silah sağlamaya başladı. 

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