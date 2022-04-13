VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi
DSÖ Genel Direktörü: Rusya'yı insanlık adına diyaloğa çağırıyorum
Zelenskiy'den saldırganlığa karşı birlik olma çağrısı
BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı
Türkiye'de 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
ANKA'lar mayınları başarıyla tespit etti
Bakan Akar komandoları kabul etti
İbrahim Kalın: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri on yıllar sürecek
Bakan Yanık Almanya'ya gidiyor
Kremlin: Biden'ın 'soykırım' suçlaması kabul edilemez
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası yalanı!
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye
Türkiye'den fışkırıyor!
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Aksungur yerli mühimmatla vurdu
Füsun Kuran, Tutumludukkan.com'a CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Atandı
Avrupa'yı yumuşak karnından vurdu
"Bantlı dehşet'te" şoke eden gelişme! Gerçek ortaya çıktı
Bakan Akar'dan SAMP-T açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Hani görüşme yoktu?
Yerli ve milli ilk mayın avlama sonarı Nusret 1915
13 Nisan 2022 Çarşamba 21:05:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 21:05:00

DSÖ Genel Direktörü: Rusya'yı insanlık adına diyaloğa çağırıyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya savaşına dair, "Rusya'yı insanlık adına tekrardan diyaloğa dönmeye çağırıyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile küresel mücadelede son durum, Ukrayna-Rusya savaşı ve Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani durumu değerlendirdi.

EN DÜŞÜK KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ TESPİT EDİLDİ

Ghebreyesus, DSÖ'nün verilerine göre geçen hafta salgının başlangıcından bu yana dünyada en az Kovid-19 ölümlerinin görüldüğünü açıkladı.

"Bazı ülkelerdeki vaka artışlarında ciddi yükselme görülmekte, test oranlarının düşmesi nedeniyle virüsü takip etme kapasitemiz giderek azalmaktadır."

Bu hafta toplanan Koronavirüs Acil Durum Komitesi üyelerinin, COVID-19'un olağanüstü sağlık durumu olarak görülmeye devam etmesi yönünde oy birliğiyle karar aldıklarını hatırlattı.

"Virüs zaman içinde daha bulaşıcı hale gelmiş olup özellikle korumasız ve aşı yaptırmamış kişiler için ölümcül tehlikesini sürdürmektedir."

ALT VARYANTLAR TAKİP EDİLİYOR

Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkan alt varyantları BA.2, BA.4 ve BA.5'i yakinen takip ettiklerini vurgulayarak, virüsün daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere test kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının üzerinden 50 gün geçtiğini belirten Ghebreyesus, şimdiye kadar ülkedeki sağlık merkezlerine 119 saldırının yapıldığı bilgisini paylaştı.

RUSYA'YA DİYALOG VE BARIŞ ÇAĞRISI

Ghebreyesus, şimdiye kadar Ukrayna'da ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme ulaştırılması için gereken nakit yardımının yüzde 53'ünü aldıklarını kaydetti ve uzun vadeli tıbbi yardımlar için daha fazla bağış gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın doğusunda çatışmalardan ötürü sağlık hizmetlerinin ciddi oranda aksadığını söyleyen Ghebreyesus, "Rusya'yı insanlık adına tekrar diyaloğa dönme ve barış için uğraşmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"TİGRAY'A GÜNDE 100 TIR İNSANİ YARDIM SEVKEDİLMESİ" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde ayrılıkçı isyanların yaşandığı ve geçen ay ateşkesin ilan edildiği Tigray eyaletindeki insani duruma da değindi.

"Yakın tarihteki en uzun süreli ablukalardan birini yaşadıktan sonra Tigray'da sivillerin hayatını kurtarmak için günde 100 tır insani yardım sevk edilmesi lazım."

Şimdiye kadar Tigray'a en az 2 bin tır dolusu yardımın gitmesi gerekirken sadece 20 tırın gittiğini vurguladı.

"Yüzbinlerce sivilin insani dram yaşamasını önlemek için bölgeye kesintisiz insani ve tıbbi yardım erişiminin sağlanması lazım."

Ghebreyesus, tıbbi malzemenin dışında bölgede ciddi bir gıda ihtiyacının da bulunduğunu belirtti ve ateşkese rağmen Etiyopya ile Eritre güvenlik güçlerinin bölgedeki fiili işgalinin sürdüğünü söyledi.

"BAZILARI, DİĞERLERİNDEN DAHA EŞİT"

Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin insani dramın yaşandığı diğer bölgelere gösterilmediğini savundu.

"Dünyanın siyahi ve beyazlara karşı eşit oranda ilgi gösterdiğinden şüpheliyim. Ukrayna'ya gösterilen hassasiyet önemlidir, çünkü bütün dünyayı etkilemektedir. Fakat bunun çok küçük bir miktarı bile Tigray, Yemen, Afganistan, Suriye ve diğer bölgelere gösterilmedi. Açık konuşmalıyım ki dünya, bütün ırklara aynı davranmıyor. Bazıları, diğerlerinden daha eşit. Umarım tüm dünya aklını başına toplar ve bütün insanlığa adilce davranır."

Etiketler : dsö rusya Dünya Sağlık Örgütü
Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı

Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı
Tutkun'a veda ediyor

Tutkun'a veda ediyor
1 liralık davayı kaybetti

1 liralık davayı kaybetti
Yaz öncesi detoks kampında

Yaz öncesi detoks kampında
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak

Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Antepli doktor

Antepli doktor
Türkiye turnesine çıkıyor

Türkiye turnesine çıkıyor
Cem'in 17 yıl önceki hali

Cem'in 17 yıl önceki hali
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER