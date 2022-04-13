DSÖ Genel Direktörü: Rusya'yı insanlık adına diyaloğa çağırıyorum

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile küresel mücadelede son durum, Ukrayna-Rusya savaşı ve Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani durumu değerlendirdi.

EN DÜŞÜK KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ TESPİT EDİLDİ

Ghebreyesus, DSÖ'nün verilerine göre geçen hafta salgının başlangıcından bu yana dünyada en az Kovid-19 ölümlerinin görüldüğünü açıkladı.

"Bazı ülkelerdeki vaka artışlarında ciddi yükselme görülmekte, test oranlarının düşmesi nedeniyle virüsü takip etme kapasitemiz giderek azalmaktadır."

Bu hafta toplanan Koronavirüs Acil Durum Komitesi üyelerinin, COVID-19'un olağanüstü sağlık durumu olarak görülmeye devam etmesi yönünde oy birliğiyle karar aldıklarını hatırlattı.

"Virüs zaman içinde daha bulaşıcı hale gelmiş olup özellikle korumasız ve aşı yaptırmamış kişiler için ölümcül tehlikesini sürdürmektedir."

ALT VARYANTLAR TAKİP EDİLİYOR

Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkan alt varyantları BA.2, BA.4 ve BA.5'i yakinen takip ettiklerini vurgulayarak, virüsün daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere test kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının üzerinden 50 gün geçtiğini belirten Ghebreyesus, şimdiye kadar ülkedeki sağlık merkezlerine 119 saldırının yapıldığı bilgisini paylaştı.

RUSYA'YA DİYALOG VE BARIŞ ÇAĞRISI

Ghebreyesus, şimdiye kadar Ukrayna'da ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme ulaştırılması için gereken nakit yardımının yüzde 53'ünü aldıklarını kaydetti ve uzun vadeli tıbbi yardımlar için daha fazla bağış gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın doğusunda çatışmalardan ötürü sağlık hizmetlerinin ciddi oranda aksadığını söyleyen Ghebreyesus, "Rusya'yı insanlık adına tekrar diyaloğa dönme ve barış için uğraşmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"TİGRAY'A GÜNDE 100 TIR İNSANİ YARDIM SEVKEDİLMESİ" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde ayrılıkçı isyanların yaşandığı ve geçen ay ateşkesin ilan edildiği Tigray eyaletindeki insani duruma da değindi.

"Yakın tarihteki en uzun süreli ablukalardan birini yaşadıktan sonra Tigray'da sivillerin hayatını kurtarmak için günde 100 tır insani yardım sevk edilmesi lazım."

Şimdiye kadar Tigray'a en az 2 bin tır dolusu yardımın gitmesi gerekirken sadece 20 tırın gittiğini vurguladı.

"Yüzbinlerce sivilin insani dram yaşamasını önlemek için bölgeye kesintisiz insani ve tıbbi yardım erişiminin sağlanması lazım."

Ghebreyesus, tıbbi malzemenin dışında bölgede ciddi bir gıda ihtiyacının da bulunduğunu belirtti ve ateşkese rağmen Etiyopya ile Eritre güvenlik güçlerinin bölgedeki fiili işgalinin sürdüğünü söyledi.

"BAZILARI, DİĞERLERİNDEN DAHA EŞİT"

Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin insani dramın yaşandığı diğer bölgelere gösterilmediğini savundu.

"Dünyanın siyahi ve beyazlara karşı eşit oranda ilgi gösterdiğinden şüpheliyim. Ukrayna'ya gösterilen hassasiyet önemlidir, çünkü bütün dünyayı etkilemektedir. Fakat bunun çok küçük bir miktarı bile Tigray, Yemen, Afganistan, Suriye ve diğer bölgelere gösterilmedi. Açık konuşmalıyım ki dünya, bütün ırklara aynı davranmıyor. Bazıları, diğerlerinden daha eşit. Umarım tüm dünya aklını başına toplar ve bütün insanlığa adilce davranır."