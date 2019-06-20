'Doğu Akdeniz'de paylaşmayı öğrenecekler'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rum yönetimi ve Yunanistan'ı, paylaşım konusunda uyardı.
Ankara'da düzenlenen, “Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki” hakkında Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına değindi. Çavuşoğlu, “İstediğimiz tek bir şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin haklarının da garanti altına alınması. Çok mu fazla şey isteniyor? Bu kadar basit. Paylaşmayı öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Filistin sorununa da değinen Çavuşoğlu, “Özellikle iki devletli çözümü, evini terk etmek zorunda kalan, zor şartlar altında kalan Filistinlilerin haklarını parayla satın alma teşebbüslerinin de reddedileceğini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda vurguladığım gibi, bugün buradan da vurgulamak isterim. Dolayısıyla bu çabalar beyhude çabalardır” dedi.
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