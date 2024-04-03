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03 Nisan 2024 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 10:59:00

Doğanşehir 4.5 ile sallandı

Kaynak: DHA

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler : malatya deprem afad
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