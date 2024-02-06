Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun."
Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında... pic.twitter.com/KgNMfY7PnI— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 6, 2024
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