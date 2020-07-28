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28 Temmuz 2020 Salı 12:05:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 12:21:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Osman Kavala' tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Osman Kavala ile ilgili çağrısı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Osman Kavala açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadelerini kullandı. 

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