VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blockchain ve NFT içerikli bölümler geliyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 14 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı öncesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı
Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı
Başkan Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım fiyatında yüzde 73'lük artış
PERİŞAN MUTLULUK
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU
Devlet desteğiyle çiftlik sahibi oldu
Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor
Eşinin yerine 24 saat mesaide
Yanlış park engellilere 'barikat' oluyor
Ay toprağında bitki yetiştirildi
Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Galada aşk
Rapçiler bir arada
Limon adam Ferdi
Yazın çalışacak
Londra'da oyun izledik
Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Başkan Erdoğan: Gerçekten gurur verici bir eser oldu
Bakan Yanık duyurdu... Yarın hesaplara yatıyor
Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi
14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:45:00

Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Misafirleri kültür, tarih, tabiat ve medeniyetler şehri İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Toplantınızın ve yapacağınız istişarelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla toplantıyı zenginleştirecek herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantınız, en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan biri olan medya konusunda iş birliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Malumunuz, Türk dünyası olarak geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatının tesisiyle birlikte aramızdaki dayanışmayı bir üst aşamaya taşıdık. Böylece siyasetten eğitime, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk." diye konuştu.

- "MEDYA, BELLİ GÜÇLERİN ELİNDE MANİPÜLASYON ARACINA DÖNÜŞEBİLMEKTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ışığında dayanışmayı farklı sahalara teşmil ederek, daha da güçlendirmeleri gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir. Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası, bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş, yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında, artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Demokrasilerde 4'üncü kuvvet olarak nitelenen medya, belli güçlerin, belli küresel şirketlerin, art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir."

Erdoğan, video mesajında şunları aktardı:

"Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak, hakikate ulaşmak, hakikatin savunucusu olmak, çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemi haiz bir mesele olarak görüyorum. Bu tarz toplantılarla dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen özellikle film-dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki iş birliğinin daha da gelişeceğini ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan video mesaj son dakika
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Annelik en güzel duygu

Annelik en güzel duygu
Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor

Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor
Yazın tatil yerine çalışacak

Yazın tatil yerine çalışacak
Havalar ısınmıyor

Havalar ısınmıyor
50 bin liraya kiraya çıktı

50 bin liraya kiraya çıktı
Patron teftişte

Patron teftişte
İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX