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26 Haziran 2019 11:18 | Çarşamba

Bahçeli'den ABD'ye ve Çipra'a çok sert çıktı: Hodri meydan!

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında 23 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nu hedef alan Bahçeli, " İstanbul ehline emanet edilmemiştir, sonuçlarını ilerleyen yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemel, seçilen başkanın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacak, yakinen takip edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Dün neysek bugün de oyuz, öz değerlerimizden kopmadık.

23 Haziran seçimlerinde ülkemiz ve milletimiz için neyin hayırlı olduğunu düşünüyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik.

[23 Haziran seçimleri] Herkes dilinin ayarına dikkat etsin, bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz.

İstanbul'a bir mitil attık alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı.

Fitilini Kandil terör yuvasının ateşlediği karanlık güruhun MHP'nin hakkını teslim etmesi dünyanın tersinden tersinden dönmesini beklemek kadar zaman kaybıdır.

İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya atmış diyor, buna şahit olmuş herhalde. Edirne'de yatan terörist Demirtaş, İmralı'daki teröristbaşı ve Kandil'deki ihanet yuvası arasında yayılan çatlaklar PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti. PKK-HDP-Edirne-İmralı arasında güç mücadeleleri bizim meselemiz olmayacaktır. Öcalan'ın mektubuna ne CHP ne İP'den tepki gelmemiştir.

Teröristbaşının mektubundan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı, kalemden mi tutuyorlardı, MHP'nin terörizme bakışı nettir, değişmesi imkansızdır, biz köksüz ve çözümcü değiliz.

İstanbul seçiminde HDP ile yanak yanağa, PKK ile kucak kucağa, FETÖ ile arkalı önlü siyasi propaganda yapanlara hiç kimseden tepki gelmez. HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyen vefasız, vasıfsız bir şahsiyetin bize söz söylemesi nafile çırpınıştır, İP'in omurgası çökeli epey zaman oldu.

İstanbul seçimlerinden alınan sonuca saygımız tartışmasız, milletimiz kararını verdi, seçim sonucunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türk demokrasisi güçlü vasfını göstermiştir, sandık şaibeden arındırılmış, oy hırsızlarından kurtarılmış, kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye'de demokrasi yok diyenler seçimlerden ibret almalı, haksızlık karşısında susarsak haysiyetimizi kaybederiz.

İBB Başkanını yakınen takip edeceğiz, gerekli notları alacağız. Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun da sonuçlarını göreceğiz. CHP'li İstanbul Belediye Başkanı'nın Türkiye konuşması dikkatle analiz edilmeli, bu konuşma maksadını aşmış, hamaset tuzağına düşmüştür. Bu konuşma bir belediye başkanının yapacağı konuşma değildir, İstanbul belediye başkanı bir hazırlık içinde. Kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesavı vardır, bunlar ilk sallantıda düşüp gideceklerdir.

İstanbul Türk milletinindir, İstanbul 566 yıllık fetih namusudur, yolunu şaşıranlar hak ettiğini bulacaktır, "Galip HDP olmuştur" diyen köksüzler bilsinler ki sizleri bekleyen acıklı akıbetin de bir gün gerçekleşeceğini bu gidişle görmeniz kaçınılmaz

Terörizme karşı Pençe hareketini yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri ortadan kaldırmalı.

ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir. Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400'leri temmuz ayında alıp konuşlandıracağız. ABD açıkça devletten taviz istemektedir. S-400 tehditlerinin hiçbir geçerliliği yoktur.

ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400’lerin alım artık bir var oluş meselesine dönüşmüştür.
S-400 gelecek Türkiye’nin milli güvenliği için kullanılacaktır.
Türkiye teslim olmamalı taviz vermemelidir.

ABD başkanı iyice pervasızlaşmış freni boşalmıştır. Diğer taraftan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik eylemlere her gün bir yenisi eklenmektedir. Sabrımız taşmak üzeredir. Özellikle Yunanistan ateşle oynamaktadır. Topal ördek Çipras zırvada zirveye çıkmıştır.

Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı kendisini, tarihe vermelidir. İzmir’de denize dökülen dedelerinden örnek almalıdır.
Yunan munan bilmeyiz gideceğimiz yere kadar gideriz yolumuza çıkan olursa ezeriz hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Önümüzü kesenin ömrüne kast ederiz parmak sallayanın parmağını kesip atarız. Hodri meydan Çipras Akdeniz ve Ege’de karşımıza çıksın da ne olacak görsün.

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