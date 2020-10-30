30 Ekim 2020 Cuma 15:34:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 14:21:00
Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin'in anne kız vakti
‘Biz Bize' adlı program sunan Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Sağlıklı beslenmeye her zaman önem veren deneyimli Deniz Akkaya, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti. Alışveriş sonrası baş başa yemek yiyen anne kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek mekandan ayrıldı.
- Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
- İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
- Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
- İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
- İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi! Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
- Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama