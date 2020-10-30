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30 Ekim 2020 Cuma 15:34:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 14:21:00

Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin'in anne kız vakti

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‘Biz Bize' adlı program sunan Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Sağlıklı beslenmeye her zaman önem veren deneyimli Deniz Akkaya, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti. Alışveriş sonrası baş başa yemek yiyen anne kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek mekandan ayrıldı. 

Etiketler : Deniz Akkaya Ayşe Önbilgin Biz Bize programı
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