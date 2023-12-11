Datça'da 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun içindeki 14 düzensiz göçmeni kurtarıldığı ifade edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Öte yandan botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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