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13 Ekim 2020 Salı 22:13:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 22:13:00

Darbeci helikopter pilotlarının 'yurtta sulh' parolasını kullanması talimatını darbeci general vermiş

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi. Darbeci helikopter pilotlarının 'yurtta sulh' parolasını kullanması talimatını darbeci general verdiği ortaya çıktı.

Akıncı Üssü darbe davasında esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Ali Karabulut, darbe girişimi sırasında eski tuğgeneral Hakan Evrim'in darbeci helikopter pilotlarına "yurtta sulh" parolasını kullanmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, sanık eski binbaşı Ali Karabulut esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbeci ve darbe yöneticisi olmadığını savunan Karabulut, 15 Temmuz'da filo komutanı Mustafa Azimetli'nin akşam saatlerinde terörle mücadele harekatı yapılabileceğini söyleyerek mesaiye devam etmesi emri verdiğini, bunun üzerine filoda kaldığını bildirdi.

Azimetli'nin, atamalı birliğinin komutanı olduğunu aktaran Karabulut, 15 Temmuz'da filo komutanı tarafından verilen emirleri astlarına ilettiğini, kendisinin doğrudan emir veren kişi olmadığını ifade etti.

Amirleri tarafından verilen emirleri sorgulamasının mümkün olmadığını dile getiren Karabulut, mesaiye çağırdığı personeli de bu kapsamda aradığını aktardı.

"Yurtta sulh" parolasını darbeci generalden duymuş

Darbe girişimi sırasında kuleye "yurtta sulh" parolasını kullanan hava araçlarının faaliyetine izin verilmesi yönünde talimat iletmesine ilişkin de Karabulut, söz konusu emri veren kişinin dönemin üs komutanı olan ve 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu kaydetti.

SANIK KARABULUT, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Hakan Evrim 22.00 sıralarında (eski albay) Ahmet Özçetin'i aramamı söyledi, ulaşamayınca kuleyi aramamı ve gelen helikopterlere 'Yurtta Sulh' parolasını kullanmaları emrini verdi. Hakan Evrim mahkemedeki savunmasında bu emri verdiğini kabul etmiştir."

Olay günü verilen uçuş yasağından ve sözde yurtta sulh konseyinden haberdar olmadığını iddia eden Karabulut, "Yurtta sulh ifadesini ilk defa o akşam Hakan Evrim'den duydum, daha önce duymamıştım. Yurtta sulh konseyi adında bir oluşumu da ilk defa emniyetteki sorguda öğrendim." diye konuştu.

KARABULUT, SAVUNMASINA YARIN DEVAM EDECEK.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti

İddianamede, sanık eski binbaşı Ali Karabulut'un, Akıncı Üssü'ndeki darbe toplantılarına katıldığı, darbe faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği ve bazı personeli arayarak göreve çağırdığı ifade ediliyor.

Karabulut'un, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan alt rütbeli subaylara görevlendirmeler yaptığı, üste bulunan darbeci askerlerin yemek ve iaşe gibi ihtiyaçlarını karşıladığı kaydediliyor.

Darbe girişimi sırasında kuleyi arayarak, "Gelen helikopterler 'yurtta sulh' diyecekler, yurtta sulh bizden tamam mı?" diyerek talimat verdiği ifade edilen Karabulut'un, darbe yöneticileriyle birlikte hareket ettiği belirtiliyor.

Esas hakkındaki mütalaada Karabulut'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir, "Cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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