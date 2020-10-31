Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı: Son aşamaya geldim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden durumuyla ilgili açıklama yapan Kalın 'Tedavide son aşamaya geldim' ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Soylu'nun ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Testinin pozitif çıktığını belirten Kalın hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini açıkladı.
Bakan Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sözcü İbrahim Kalın'ın açıklaması şöyle;
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisinde son aşamaya geldiğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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