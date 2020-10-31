Bakan Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:37:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 16:53:00

Bakan Soylu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz."

İzmir'deki depreme ilişkin de konuşan Soylu, "Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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