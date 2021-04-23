Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarına ilişkin, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun 1915 olaylarına ilişkin Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamayı paylaşarak, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Şirinoğlu, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum." ifadesini kullanmıştı.
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