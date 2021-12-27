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27 Aralık 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 09:15:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tarihte yeni bir sayfa açıldı, artık Kafkaslarda sona eriyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Gelen bir soru üzerine Sözcü Kalın, 'Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini, argümanını üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ'ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerine, Türkiye'nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi kapsamında, Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının liderleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşuna değinen Kalın, ayrıca başta Suriye ve Libya olmak üzere, bölgesel politikasına ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, görüş alışverişinde bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başlamıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Türkiye'yi Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil ettiği kongrenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da pazartesi günü kongre kapsamında konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.

Etiketler : İbrahim Kalın Karabağ ICNA Kongresi
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