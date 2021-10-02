VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi
3 ilde sonbahar-kış operasyonları başlatıldı
"Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" açıklaması
"Seçim sonuçları kardeş Katar halkına hayırlı olsun"
'Çalışma Hayatım' e-Devlet'te
Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit
Savunma sanayisi alanında iş birliği
İsrail'in, ABD'nin İran'la yapacağı nükleer müzakereleri kabullenip kabullenmeyeceği merak konusu
Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Android kullanıcıları Google yüzünden tehlikede!
"İleride mimar olurum"
Kılıçlar çekildi!
Vefat eden eşine duygusal paylaşım
Haftalık vaka haritası açıklandı
Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirlendi
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
PKK çözülüyor! "Bu yıl 39 kişi katıldı"
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
94 yaşında kalp kapağı değişti
Cirite dadaş kadın hakem
Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı
"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"
02 Ekim 2021 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 17:40:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır." değerlendirmesini yapan Altun, bu nedenle her bir gencin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır.
Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı fahrettin altun recep tayyip erdoğan resmi gazete ulusal genç istihdam stratejisi ve eylem planı
Kıyafetleriyle denize atladı

Kıyafetleriyle denize atladı
Emel'le 3 ay aşk yaşadık

Emel'le 3 ay aşk yaşadık
Serdar'ı dilenciye benzetti

Serdar'ı dilenciye benzetti
‘Üç Kuruş'a sarışın

‘Üç Kuruş'a sarışın
Balotelli pistte coştu

Balotelli pistte coştu
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Sete döndü

Sete döndü
Annelik sevinci

Annelik sevinci
Anısına albüm

Anısına albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER