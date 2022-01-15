15 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fazıl Küçük'ü andı
Kaynak: TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 38. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 38. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." paylaşımı yaptı.
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fazıl Küçük'ü andı