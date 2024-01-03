Çocuklarının ekmeğini taştan çıkardı

BÜYÜK BİR MÜCADELENİN İÇİNDE

Şırnak'ın İdil ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan 49 yaşındaki Abdulhamit Tuzan, ekmeğini taş işçiliğinden kazanarak, 4'ü kız 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 9'unu okutmanın gururunu yaşıyor. Daha önce köyde tarım işleriyle uğrayan Tuzan, 6 yıldır da ilçedeki arazilerde bulduğu ve kırarak şekil verdiği taşları duvar, bahçe ve yollara döşeyerek geçimini sağlıyor.

OKUMAK İÇİNDE KALAN BİR UHDE

Çeşitli imkansızlıklar nedeniyle liseyi bitirdikten sonra eğitimini sürdüremeyen Tuzan, çocuklarını okutmak için işini özveriyle yapıyor. Eğitime büyük önem veren Şırnaklı baba, 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 3'ünü üniversitede, 2'sini lisede, 2'sini ortaokulda, 2'sini de ilkokulda okutuyor. Abdulhamit Tuzan, mesleğinin zorluklarına, çocuklarını okutmak için katlandığını söylüyor.

Abdulhamit Tuzan, "200-300 kilogramlık taşları kırarak, çocuklarımı okutuyorum. Biz zamanında imkansızlıklardan dolayı okuyamadık ama çocuklarımı okutmak niyetindeyim ve bunun için ısrarlıyım" dedi.