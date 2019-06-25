Çipras'a ajansından seçim taktiği

Yıllardır ekonomik krizlerle boğuşan ve halkın desteğini kaybeden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçtiğimiz günlerde erken seçim kararı aldı. Yunan başbakana ajansı ,seçim çalışmalarının en tepesine Türkiye’yi konumlandırdı. Çipras’a “Kazanmak istiyorsan Ankara'ya sataş” talimatı verildi. Taktiği alan Çipras, seçim kampanyasına hiç beklemeden başladı. Yunanistan’ın kamu yayıncısı EPT3’e röportaj veren Çipras, Türkiye ve Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine yönelik haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu.

ÖNLEME PLANI YAPMIŞ

Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlığında olduğunu iddia ettiği alanlarda yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini savundu. Çipras, Avrupa Birliği’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki yasadışı olduğunu söylediği faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini iddia etti. Türkiye'nin bu tutumunu ısrar ettirmesi halinde, bedeli olacağı tehdidini savuran Çipras, “Akdeniz ve Ege'de savaş riski var” açıklamasında bulundu. Bununla da yetinmeyen Yunan Başbakan, “Türkiye, Meis açıklarında sondajına karşı silahlı kuvvetlerimiz kesin talimat aldı. Türkiye oraya ulaşamayacak çünkü onları önleyeceğiz. Yunanistan, egemen haklarını savunabilecek hakim bir ülke” diyerek tehditte bulundu. Türkiye’nin Meis Adası açıklarındaki sondaj faaliyetini “Aklından bile geçirmemesi gerektiğini” söyleyen Çipras, “Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü son bulmalı” ifadesini kullandı. Yunan basını da, ordunun olası bir gerginliğe karşı hazırda beklediğine yönelik haberler yapıyor.

YAKITLARI BİTİNCE ÇEKİLDİLER

Ülkesinde yapılacak seçimleri kazanabilmek için yine aynı senaryoyu devreye sokan Çipras’ın sözlerinin karşılığı olmadığı daha önce de gözler önüne serilmişti. Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, gerekli yakıt ve barınma ikmalleri sağlanamadığı için bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ankara, Atina’dan gelen açıklamaları ciddiye bile almadı. Dışişleri, tek satırlık bile açıklamada bulunmadı. Çipras’ın seçim numarasına sosyal medyada vatandaşlar, “Ayranı yok içmeye” yorumunda bulundu.

ANKARA'NIN CEVABI YAVUZ

Yunanistan ve bölgede gözü olan ülkelerden gelen peş peşe tehditlere karşın Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya yönelik kararlı tutumunu sürdürüyor. Son olarak 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak.

ATİNA'NIN TATBİKAT FİYASKOSU

Türkiye’nin üç denizde birden yüzlerce gemi ve uçakla yaptığı gövde gösterisine dönüşen Denizkurdu-2019’u taklit etmeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu olmuştu. İnsansız Hava Aracı (İHA) yokluğundan, mini ‘drone’larla tatbikat yapan Yunanlılar, Ege’de küçük bir alanda Kataigis (Fırtına) Tatbikatı’yla Denizkurdu’ndaki gemi sayımızın ancak yarısına ulaşabilmişti.