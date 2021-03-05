CHP'li Pekşen'den büyük tepki çeken İstanbul Havalimanı paylaşımı

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, dünyanın saygın havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı'nı iktidara geldiklerinde kapacaklarını söyleyerek sosyal medyada skandal bir paylaşıma imza attı.



İSTANBUL HAVALİMANI'NI KARGO UÇUŞLARINA ÇEVİRECEĞİZ

Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu skandal ifadeleri kullandı:

İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır.

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Pekşen'in paylaşımına vatandaşlardan sert tepki geldi:

- Çok saçma. O kadar yatırım yapılmış bir havaalanını tribünlere oynamak için kapatmak sığ bir düşünce. Bu kafayla ülke yönetilmez, rövanşist yaklaşımlar ülkeye zarar verir.

- Siz ilk nasıl iktidar olacaksınız onu düşünün!

- 1938'den günümüze ilkelerden hiç taviz verilemedi. Bozmak, yıkmak, kapatmak bir de heykel yapmak.