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10 Eylül 2021 Cuma 12:25:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 12:26:00

CHP'li belediyenin skandal törenine Balıkesir Valiliğinden inceleme geldi

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CHP'li belediyenin Edremit'teki skandal töreni ile ilgili Balıkesir Valiliği inceleme başlattı.

Balıkesir'de, CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD tarafından düzenlenen bir programda, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasıyla ilgili Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.

"TÜRK KADININI KİM ZİNCİRE VURDU?"

Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.

AKŞAM

Etiketler : chp edremit belediyesi çydd balıkesir valiliği skandal tören inceleme
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