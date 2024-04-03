Canlı yayında Ataklı için çarpıcı ifadeler: Hangi geri zekalı yazdı bunu!

Canlı yayında Can Ataklı için çarpıcı ifadeler: Hangi geri zekalı yazdı bunu!
Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, Can Ataklı'nın 'Gaziantep'te bir tane bile pavyon bırakmadılar.' sözüne 24 TV canlı yayınında tepki gösterdi. Tezcan, 'Yarın bir gün birisine bunu yazılı olarak götürseniz, birisi böyle demiş desen “bu geri zekalı kim” der. Çünkü biz Habertürk'te beraber tartışma programı yaptık. O gün yazdığı yazıdan pasaj okuyorum, “Hangi geri zekalı yazmış bunu” diyor. Ben de diyorum ki bu senin yazın, okumuyor musun?' dedi.
Can Ataklı, skandal ifadelerine bir yenisini daha ekledi. Ataklı, geçtiğimiz gün "Pavyonlarıyla bilinen Gaziantep'te bir tane bile pavyon bırakmadılar." dedi.
Ataklı'nın bu skandal ifadelerine Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan 24 TV'de Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında tepki gösterdi.
"BUNU YAZILI OLARAK GÖTÜRSENİZ, "BU GERİ ZEKALI KİM" DER"
Ataklı ile daha önceden HaberTürk televizyon kanalından tartışma programı yaptıklarını belirten Tezcan, "Hadi bu köyün delisi. Yarın bir gün birisine bunu yazılı olarak götürseniz, birisi böyle demiş desen "bu geri zekalı kim" der. Çünkü biz Habertürk'te beraber tartışma programı yaptık. O gün yazdığı yazıdan pasaj okuyorum diyor. "Hangi geri zekalı yazmış bunu. Böyle şey olmaz" diyor. Karşı çıkmaya odaklanmış ya. Ben de diyorum ki bu senin yazın, okumuyor musun? Yoksa başkası mı yazıyor?" şeklinde konuştu.
'BU KAFA DEĞİŞMİYOR'
Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk isimli romanına atıfta bulunan Tezcan, "Romanda Ezidi bir kız üzerinden DEAŞ tarafından kaçırıldığı ve PKK'lılar tarafından onun kurtarıldığını üstü kapalı anlatan bir roman. Ve orada Mardin'de içkinin yasak olduğunu söylüyor. Mardin'in caddelerinde şarap dükkanları vardır. Süryani şarapları yaparlar ve satarlar. Yani bu kafa değişmiyor." ifadelerini kullandı.
CAN ATAKLI'DAN SON İNCİLER— 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024
Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan (@tezcanah): Hadi bu köyün delisi! Yarın bir gün birisine bunu yazılı olarak götürseniz, birisi böyle demiş desen "bu geri zekalı kim" der. Çünkü biz Habertürk'te beraber tartışma programı yaptık. O gün yazdığı yazıdan pasaj... pic.twitter.com/RrDRRFZQ5G
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