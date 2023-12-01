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01 Aralık 2023 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 17:44:00

Can Gürzap hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap hayatını kaybetti.

Etiketler : Can Gürzap tiyatro sinema
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