01 Aralık 2023 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 17:44:00
Can Gürzap hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap hayatını kaybetti.
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