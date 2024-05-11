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11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00:00

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Bu karar, bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koymuştur

Kaynak: AA

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, BM Genel Kurulunun Filistin kararının, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemde yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan karar gereğince Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlandığını belirten Yüksel, "Alınan bu karar, her platformda ifade ettiğimiz üzere uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık "apartheid", 56 yıllık "işgal", 16 yıllık "abluka" politikalarının ve son dönemdeki soykırım suçu teşkil eden eylemlerinin durdurulması için tüm uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ettiklerini vurguladı.

Vakit kaybetmeden nihai barışı sağlamaya matuf planların harekete geçirilmesinin önem arz ettiğini belirten Yüksel, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun desteklenmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE, SESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEKTİR"

"Dünyanın merhamet kapısı olduğu" anlayışıyla Türkiye'nin şefkat elinin tüm mazlumlara ve Gazzelilere uzatıldığına işaret eden Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu anlayışı gereğince devletimiz tüm imkanlarıyla acıları dindirmeye çalışmaktadır. Türkiye, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerine karşı sesini yükseltmeye, kalıcı ateşkes çağrısında bulunmaya ve Gazze halkına insani yardım sağlamaya devam edecektir."

Etiketler : cüneyt yüksel filistin devlet bm genel kurulu
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