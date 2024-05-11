Türkiye-Yunanistan ilişkileri... İletişim Başkanı Altun: Aramızdaki samimi gayret bölge barışına katkı sunacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuştu.
TÜRK-YUNAN AKADEMİ FORUMU— 24 TV (@yirmidorttv) May 11, 2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Yunan medya akademisi Forumu'nda konuştu.
Miçotakis'in pazartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çeken Altun, bu ziyaretin ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını söyledi. pic.twitter.com/ZR4WBtJPCu
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.
Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.
Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.
Miçotakis'in ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasına veda!
- Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
- Denizkurdu Tatbikatı seçkin gözlemci günü başladı
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye-Yunanistan ilişkileri... "Aramızdaki samimi gayret bölge barışına katkı sunacak"
- MLKP'li terörist, HDP'li ve DEM Partili isimlere para göndermiş