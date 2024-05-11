Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuştu.

TÜRK-YUNAN AKADEMİ FORUMU



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Yunan medya akademisi Forumu'nda konuştu.

Miçotakis'in pazartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çeken Altun, bu ziyaretin ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını söyledi. pic.twitter.com/ZR4WBtJPCu — 24 TV (@yirmidorttv) May 11, 2024

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.

Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.



Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.

Miçotakis'in ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...