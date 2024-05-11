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11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:25:00

Türkiye-Yunanistan ilişkileri... İletişim Başkanı Altun: Aramızdaki samimi gayret bölge barışına katkı sunacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.

Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.

Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.

Miçotakis'in ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun türkiye yunanistan
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