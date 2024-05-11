VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasına veda!
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başlıyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
Uydular üzerinden haberleşmeye talep artıyor
11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:24:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:24:00

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : meteoroloji yağış sağanak
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX