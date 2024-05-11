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11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:38:00

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist siha
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