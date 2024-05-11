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11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:50:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:50:00

GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası başlıyor

Kaynak: IHA

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Türk Telekom'un markası GAMEON'un toplam 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası' mayıs ayında başlıyor.

Türk Telekom'un markası GAMEON, oyunseverlere ve oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. GAMEON'un toplam 100 bin TL ödül havuzuna sahip 'GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası' mayıs ayında başlıyor.

Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, oyuncuların takip ettikleri ve severek oynadıkları oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarını dâhil ederek düzenlediği turnuvalarla oyunseverleri ve popüler eSpor takımlarını bir araya getiriyor. GAMEON VALORANT Turnuvası'nın ardından şimdi de battle royale oyunlar arasında en sevilen oyunlardan olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası GAMEON ile başlıyor.

ALAN DARALIYOR, TAKIMLAR AÇIK ELEMELER İÇİN HAZIRLANIYOR

1-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen kayıtların ardından GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası'nda 11-13 Mayıs tarihleri arasında açık elemeler ile üst tura çıkan takımlar belirleniyor. Üç günlük açık elemelerin ardından 1-2 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak davetli eSpor takımları ile oynanacak olan yarı final ve final mücadelelerinin ardından toplam 100 bin TL'lik ödül havuzu sahiplerini bulacak. Türk Telekom GAMEON'un Discord sunucusundan takip edilebilecek olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası'nın yarı final ve final maçları GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası'na kayıt olmak isteyen oyuncular gameon.com.tr adresinden kayıt formuna ulaşabiliyor.

Oyun ekosistemine katkı sunmaya devam eden Türk Telekom GAMEON ile oyunseverler, oyun oynarken en üst performansı sergileyebileceği yüksek hızda fiber internete erişebiliyorken birbirinden özel oyun içeriklerini ve turnuvalarını takip edebiliyor. GAMEON, oyuncularla çevrim içi ve çevrim dışı etkinliklerde bir araya gelerek etkileşimini sürdürüyor, oyunculara yeni turnuvalarla kendilerini gösterebilecekleri yeni alanlar açmaya devam ediyor.

Etiketler : türk telekom gameon gameon pubg battlegrounds turnuvası
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