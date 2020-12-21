Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim

Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim

İstanbul'da maske takmadığı için hakkında işlem yapılınca, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın." sözleriyle gündem olan Cihan Aksu bu sefer de bekçileri tehdit ederek "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

İstanbul Tuzla’da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu'nun bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

BU SEFER DE BEKÇİLERE SALDIRDI

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.’ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim." şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.