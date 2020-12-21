Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Kaynak: İHA
İstanbul'da maske takmadığı için hakkında işlem yapılınca, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın." sözleriyle gündem olan Cihan Aksu bu sefer de bekçileri tehdit ederek "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul'da maske takmadığı için hakkında işlem yapılınca, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın." sözleriyle gündem olan Cihan Aksu bu sefer de bekçileri tehdit ederek "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla’da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu'nun bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.
BU SEFER DE BEKÇİLERE SALDIRDI
Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.’ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim." şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.
Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
- Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
- İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
- Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye mesajı
- Hamza Yerlikaya'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki
- Başkan Erdoğan'ın yeğeni yaşamını yitirdi