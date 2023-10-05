VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beşiktaş geri dönüşe engel olamadı: Beşiktaş 2-3 Lugano
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: "Cesetlerde el bombası parçaları çıktı"
İçişlerinde 'terörle mücadele' toplantısı: Bakan Yerlikaya başkanlık etti
BM Libya için yardım çağrısı yaptı
05 Ekim 2023 Perşembe 21:39:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 21:39:00

Brezilya ve Çin ilk kez ulusal para birimlerini kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilya ve Çin ikili ticaretlerinde dün ilk kez kendi ulusal para birimleriyle işlem yaptı.

Venezuela merkezli Telesur internet sitesinin haberine göre, ikili ticaret kapsamında Çin'in ulusal para birimi yuan cinsinden alınan ödemenin doğrudan Brezilya realine çevrilmesiyle, ilk kez ulusal para birimleri kullanıldı.

Bank of China'nın Brezilya'daki şubesinden yapılan açıklamada ise finansal işlem "tarihi" olarak duyuruldu.

Açıklamada, işlemin, Çin'in Şangay kentinde temsilciliği bulunan "Eldorado Brasil" isimli şirketten kağıt hamuru alımı için yapıldığı kaydedildi.

Çin Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı

Brezilya basınında konuya ilişkin çıkan haberde, diğer kağıt hamuru üreticisi Brezilyalı ihracat şirketlerinin de Çin ile yerel para birimi karşılığında ticaret yapacağı öne sürüldü.

Çin ile Brezilya, 30 Mart'ta, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Çin, Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 150 milyar doları aşmıştı.

Arjantin ve Bolivya da yuan kullanmaya başlamıştı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bolivya da 28 Temmuz'da, komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, yuan kullanmaya başladığı duyurmuştu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası Başkanı eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, göreve başlar başlamaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neden bütün ülkeler ticaretlerini dolara bağlı yapmak zorunda olsun ki? Neden kendi para birimlerimizle ticaret yapamıyoruz? Bunun dolar olduğuna kim karar verdi?" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin "Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi" olduğunu düşünüyor.

Etiketler : ÇİN BREZİLYA ULUSAL PARA
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX