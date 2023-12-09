Böyle duyurdular: Atina ziyareti tüm Avrupa'yı etkileyecek

Böyle duyurdular: Atina ziyareti tüm Avrupa'yı etkileyecek

Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra Atina'ya yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yer buldu.

ABD ve İngiliz basını Türkiye- Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın tarihsel olarak önemli olduğuna dikkat çekerken, Alman basını ise iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerinin NATO, AB'yi etkileyeceğini yazdı.

GERİLİM HAFİFLEDİ

Associated Press, uzun yıllardır devam eden gerginliklerin ardından Türkiye ve Yunanistan'ın ilişkilerini onarmak için önemli bir adım attığını yazdı.

New York Times, anlaşmanın güçlü bir sembolizm taşıdığını yazarken, İngiliz Financial Times, komşu ve NATO müttefi ki iki ülkenin uzun süredir devam eden gerilimleri hafifletmeye çalıştığını vurguladı.

Alman Welt gazetesi 'İki ezeli rakip göç krizini çözmek istiyor' başlıklı haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesi "Sürekli huzur sözü" manşetini atarken, Ta Nea gazetesi ise Türkçe "Huzur, Ege, azınlık, Lavrion, Kıbrıs ve Lozan" başlığını kullandı ve iki taraf için de yeni bir döneme işaret edildi.