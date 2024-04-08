Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.
Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı.
Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan, isale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.
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