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08 Nisan 2024 Pazartesi 00:16:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 00:16:00

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı.

Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan, isale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.

Etiketler : Bodrum patlama su ana hattı içme suyu
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