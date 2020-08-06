Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var

CNN Türk canlı yayınına katılan ve İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı corona virüsü denetimlerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışın devam edeceğinden endişeli olduğunu belirtti. 5 Ağustos'ta açıklanan tabloyu örnek gösteren Özlü, vatandaşların açıklanan vaka sayısına aldanmamaları gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu denetimlerin toplumda farkındalığın ve uyumun artmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak denetimlerde cezai yaptırımların mutlaka uygulanması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Özlü, vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Hız kesmiyor"



“Maalesef salgında bir artış trendi görünüyor. Bu hem bizde hem dünyada böyle. Maalesef salgın hız kesmediği gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde bayrama ait bulaş zincirinin etkileri de muhtemelen eklenecek. Artışın devam edeceği konusunda endişeliyim.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, rahatlama sürecinden sonra vakaların ciddi oranda arttığını belirtti.

"Türkiye’de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var"

Günlük vaka sayısına aldanılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye’de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var. Şu anda yapılan hesaplar Türkiye’de aramızda dolaşan, bunların çoğunun da hiçbir şikayeti yok, aşağı yukarı 215 bin kişi var. Hasta olup dolaşan da 17-18 bin kişi var. Türkiye’de şu anda virüsü taşıyan ve bulaştıran bu kadar insan var. Dolayısıyla sokakta, çarşıda, toplu taşımada, restoranda, markette ya da aile içinde, komşu ziyaretinde, düğünde, nişanda, mevlütte, sünnette bulunanlardan birinin pozitif olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla hiç farketmeden virüsü alabilirsiniz ya da siz de taşıyıcı olabilirsiniz.

Vaka yoğunluğu ve hastanelerin kapasitelerindeki doluluk oranları ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Özlü, şu an böyle bir durum olmadığını ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.