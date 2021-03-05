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SON DAKİKA
Erem Şentürk, 8 Mart Pazartesi'den itibaren 24 TV'de...
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Paylaşımının ağabeyi için olduğunu bilmiyordu...
Düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anları anlattı!
"Onlar Türk askeri değil katil" diyerek tepki göstermişti...
HDP'li Sezai Temelli'den şehitlerimizle ilgili skandal sözler
"SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı"
Kaza kırıma uğrayan helikopter kazalarında toplam 39 şehit verdik
'Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur'
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum
Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı
Bakan Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz
Marsel'in caz keyfi
Bensu için hayat artık şekersiz!
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
Çocuk gelin son bulsun
Aşk acısı zayıflattı
Artık oyuncu değil heykeltıraş
Yüksek protein diyeti böbreği yoruyor
Soğukta rüzgâra karşı yürümeyin Kalp krizi geçirebilirsiniz
Yüz felcinin sinyali kulakta başlıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 5 Mart burç yorumları
05 Mart 2021 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 11:38:00

Bensu için hayat artık şekersiz!

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Pandemi döneninde kilo alan Bensu Soral, ideal kilosuna ulaşmak için şekersiz diyete başladı.

Pandemi döneninde kilo alan Bensu Soral, ideal kilosuna ulaşmak için şekersiz diyete başladı. Oyuncu, hem sağlığı hem de diyeti için 10 gün boyunca şeker tüketmeyecek. Diyet programını spor yaparak da destekleyen Bensu Soral, böylelikle spor hocasına verdiği sözü yerine getirecek.

Etiketler : bensu soral diyet şeker
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