05 Mart 2021 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 11:38:00
Bensu için hayat artık şekersiz!
Pandemi döneninde kilo alan Bensu Soral, ideal kilosuna ulaşmak için şekersiz diyete başladı.
Pandemi döneninde kilo alan Bensu Soral, ideal kilosuna ulaşmak için şekersiz diyete başladı. Oyuncu, hem sağlığı hem de diyeti için 10 gün boyunca şeker tüketmeyecek. Diyet programını spor yaparak da destekleyen Bensu Soral, böylelikle spor hocasına verdiği sözü yerine getirecek.
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